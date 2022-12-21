А. Юдин: СКА может сетовать на реализацию, матч с ЦСКА шёл под диктовку хозяев

Бывший защитник СКА, тренер Александр Юдин считает, что в следующих матчах санкт-петербургским игрокам нужно подправить реализацию моментов.

«Тот случай, когда одни играют лучше, а другие используют редкие шансы. СКА весь первый и третий периоды висел на чужих воротах, Шарыченков вертелся как белка в колесе, а в итоге гости использовали серьёзные ошибки и впервые в сезоне смогли выиграть армейское дерби. Конечно, когда у тебя такое преимущество и столько моментов, нужно заканчивать матч в свою пользу, причём задолго до сирены. Как это было в предыдущей встрече, когда ЦСКА уже в первом периоде получил четыре. Над реализацией перед следующей встречей команде Ротенберга нужно поработать, но игра шла под диктовку СКА, хоккей петербуржцы показывают очень хороший», — сказал Юдин «Чемпионату».