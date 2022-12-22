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Форвард «Вашингтона»: все знают, что обогнать Горди Хоу — для Овечкина вопрос времени

Форвард «Вашингтона»: все знают, что обогнать Горди Хоу — для Овечкина вопрос времени
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Датский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился мнением о погоне российского нападающего клуба Александра Овечкина за Горди Хоу. 37-летний капитан «столичных» занимает третье место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. Овечкин забросил за карьеру 800 шайб. Нападающий отстаёт от легендарного хоккеиста Горди Хоу, идущего на втором месте, на один гол (801).

«Все знают, что для него это вопрос времени. Если не в этот раз, то в следующий.

Энергия от болельщиков каждый раз, когда Овечкин касается шайбы? Да, мы слышим это. Мы замечаем это. Сложно не заметить», — приводит слова Эллера The Athletic.

Напомним, следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Оттавой Сенаторз» в ночь с 22 на 23 декабря по московскому времени.

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