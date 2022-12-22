Нападающий «Тампы» Пойнт набрал 400-е очко в карьере

В эти минуты на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости в матче идёт первый период. «Тампа-Бэй Лайтнинг» впереди со счётом 1:0.



На второй минуте игрового времени счёт открыл нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт. Для игрока это 400-е очко в НХЛ. Об этом сообщил «твиттер» «Тампы-Бэй Лайтнинг». Отметим, что в качестве его ассистентов выступили россиянин Никита Кучеров и словак Эрик Чернак.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 26-летний Пойнт проводит 32-й матч. Не его счету 17 заброшенных шайб и 15 результативных передач.