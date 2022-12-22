Главный тренер «Салавата»: после игры пытаюсь сдержать эмоции, чтобы не нарубить дров

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, что с трудом разделяет работу и семейную жизнь, а также сообщил, что после плохих матчей пытается сдерживать негативные эмоции.

«Я не закрытый. Иногда после игры пытаюсь сдержать эмоции, чтобы, как говорится, не нарубить дров по горячим следам. Ну вот такой вот я. Оставлять работу на работе не получается. Моя семья тоже получает порцию работы: и сын смотрит со мной хоккей, и жена выслушивает меня. Это хоккейная семья», — цитирует Козлова официальный сайт КХЛ.

Вчера «Салават Юлаев» уступил в домашнем матче «Амуру» со счётом 1:5. В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ уфимский клуб провёл 41 матч и на текущий момент занимает шестую строчку в таблице Восточной конференции.