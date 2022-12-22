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Результаты матчей КХЛ 21 декабря, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 22 декабря

Домашний провал «Салавата» и унизительный гол в армейском дерби. Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 21 декабря
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«Авангард» на классе разбил сопротивление «Барыса», а «Магнитке» пришлось страдать в матче с «Адмиралом».

21 декабря в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись девять матчей. Коротко рассказываем об основных событиях в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Шестаков (Вей, Григорьев) – 15:15 (5x5)   1:1 Шарипзянов (Жарков, Найт) – 19:41 (5x5)   1:2 Бродхёрст (Белов, Чистяков) – 27:04 (5x5)   1:3 Толчинский – 59:07 (en)

«Авангард» завершил короткое гостевое турне победой над «Барысом». Команда Михаила Кравеца пропустила первой, но вскоре собралась и отыгралась ещё до первого перерыва – нетривиальный пас удался Владимиру Жаркову, а Дамир Шарипзянов удачно попал в ворота.

Победный гол в середине матча забил Алекс Бродхёрст, а Сергей Толчинский резким броском со своей половины площадки поразил уже пустую сетку и окончательно снял все вопросы о победителе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бутузов (Шаров, Пьянов) – 14:58 (5x5)   0:2 Коротков (Сетдиков) – 37:16 (5x5)   0:3 Мёрфи (Коротков) – 48:38 (5x5)   0:4 Чайковски – 58:23 (en)

Лидирующий в Восточной конференции «Автомобилист» уступил во втором матче после паузы. Вслед за «Адмиралом» обидчиком екатеринбуржцев выступила «Сибирь». Причём подопечным Николая Заварухина не удалось забросить ни одной шайбы. Гости, в свою очередь, отличились четырежды. Новосибирцы по разу огорчали уральскую защиту в каждом из периодов, а на самом финише встречи оформили ещё один гол в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Лайпсик (Майе) – 07:34 (5x5)   1:1 Берлёв (Чебыкин, Лисовец) – 12:17 (5x5)   2:1 Карпов (Майе) – 37:37 (5x5)   2:2 Криштоф (Шулак) – 48:31 (5x5)   3:2 Зернов (Яковлев, Карпов) – 56:17 (5x5)

«Металлургу», несмотря на поддержку собственных трибун, пришлось очень непросто в противостоянии с «Адмиралом». Хозяева дважды выходили вперёд, но оба раза теряли контроль над преимуществом. Решающий вклад в победу внёс Денис Зернов, который отличился за четыре минуты до финальной сирены. Этого времени дальневосточникам было слишком мало для спасения. У «Магнитки» два ассиста оформил Филипп Майе, в активе Максима Карпова – 1+1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Ли (Бочаров) – 07:48 (5x5)   1:1 Дроздов (Панин, Мухамадуллин) – 31:30 (4x4)   1:2 Гиздатуллин (Ли, Корягин) – 33:28 (5x5)   1:3 Ли (Бочаров) – 35:48 (5x5)   1:4 Шаров (Махановский, Лапин) – 38:44 (5x5)   1:5 Лихачёв (Николишин) – 58:49 (5x5)

«Салават Юлаев» внезапно растерялся под натиском «Амура». На глазах у уфимских болельщиков местная команда буквально рассыпалась и уступила со счётом 1:5. Один из пропущенных голов получился особенно издевательским: защитник Кэмерон Ли, впечатляюще развернувшись вокруг своей оси, отправил шайбу точно в сетку. Легионер завершил встречу с тремя очками, к дублю добавив результативную передачу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Галимов (Федотов, Шафигуллин) – 10:51 (5x5)   1:1 Юрчо (Лесли, Родевальд) – 31:37 (5x5)   1:2 Лесли (Вуд, Ип) – 44:01 (5x5)   2:2 Шафигуллин – 49:04 (4x5)   2:3 Лесли – 65:00 (ПБ)

Одни из худших команд чемпионата – «Нефтехимик» и «Куньлунь» — зарубились в очном споре. Нижнекамцы первыми вышли вперёд, но затем пропустили дважды и сами оказались на грани пропасти. Спастись им помогло большинство, которое использовал Булат Шафигуллин. Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов удача и мастерство сыграли на стороне китайского коллектива.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Уткин (Алтыбармакян) – 36:06 (5x5)   1:1 Пресс (Иванцов, Пыленков) – 56:38 (5x5)   2:1 Вовченко (Пилипенко, Пыленков) – 63:47 (4x3)

«Северсталь» одержала победу над «Сочи». Усилиями Дмитрия Уткина южане вышли в лидеры ближе ко второму перерыву, и долгое время всё шло по их плану. Плавный ход встречи нарушил Робин Пресс. Шведский защитник сначала удалился и дал сопернику шанс реализовать большинство, а затем сравнял счёт: за четыре минуты до сирены ему удался восхитительный щелчок.

В овертайме череповчане пошли на рискованный, но уже привычный шаг и сняли голкипера. Ставка сыграла, и Даниил Вовченко завершил розыгрыш точным броском. У «Сочи» — 12-е поражение подряд. Поможет ли командированный из Санкт-Петербурга Матвей Мичков?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Кожевников (Красковский) – 11:27 (5x5)   1:1 Дыняк (Кателевский) – 42:24 (5x5)   2:1 Никулин (Алексеев) – 59:09 (5x5)

«Локомотив» и «Ак Барс» провели матч, близкий по накалу к уровню плей-офф. Ярославцы выбились в лидеры на экваторе первого периода и сохраняли преимущество вплоть до середины третьего. В этот момент карты Игорю Никитину спутал Никита Дыняк. Однако концовка матча сложилась в пользу железнодорожников, развязка наступила мгновенно. За 51 секунду до сирены Денис Алексеев и Степан Никулин улетели в быструю контратаку и успешно раскачали вратаря казанцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Фирстов (Виноградов, Стеклов) – 08:28 (5x4)   2:0 Гончарук (Кручинин, Ларионов) – 27:25 (5x4)   3:0 Виноградов (Стеклов, Орлов) – 31:06 (5x5)   4:0 Ян (Летунов, Фирстов) – 44:29 (5x5)

«Торпедо» не оставило шансов «Витязю». Нижегородцы завладели преимуществом с первых смен и оперативно конвертировали его в счёт на табло. Но решающие события игры пришлись на второй период. На его экваторе автозаводцы забросили ещё дважды и фактически обеспечили себе победу. Третья двадцатиминутка, таким образом, превратилась в формальность.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Карнаухов) – 29:24 (5x5)   1:1 Зыков (Пашнин) – 44:10 (5x5)   1:2 Карнаухов (Плотников, Сергеев) – 57:48 (5x5)

Армейское дерби в этот раз получилось скудным на голы. Владислав Каменев открыл счёт только на 30-й минуте. СКА ответил после начала второй трети встречи. Валентин Зыков броском из-за ворот, почти от самого лицевого борта застал врасплох Александра Шарыченкова и сравнял счёт. Однако равенство продержалось недолго. За две минуты до конца Павел Карнаухов исправил ошибку голкипера и сделал московских армейцев победителями.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матч 22 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2022, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
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