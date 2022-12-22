Домашний провал «Салавата» и унизительный гол в армейском дерби. Итоги игрового дня КХЛ

«Авангард» на классе разбил сопротивление «Барыса», а «Магнитке» пришлось страдать в матче с «Адмиралом».

21 декабря в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись девять матчей. Коротко рассказываем об основных событиях в каждом из них.

«Авангард» завершил короткое гостевое турне победой над «Барысом». Команда Михаила Кравеца пропустила первой, но вскоре собралась и отыгралась ещё до первого перерыва – нетривиальный пас удался Владимиру Жаркову, а Дамир Шарипзянов удачно попал в ворота.

Победный гол в середине матча забил Алекс Бродхёрст, а Сергей Толчинский резким броском со своей половины площадки поразил уже пустую сетку и окончательно снял все вопросы о победителе.

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Лидирующий в Восточной конференции «Автомобилист» уступил во втором матче после паузы. Вслед за «Адмиралом» обидчиком екатеринбуржцев выступила «Сибирь». Причём подопечным Николая Заварухина не удалось забросить ни одной шайбы. Гости, в свою очередь, отличились четырежды. Новосибирцы по разу огорчали уральскую защиту в каждом из периодов, а на самом финише встречи оформили ещё один гол в пустые ворота.

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«Металлургу», несмотря на поддержку собственных трибун, пришлось очень непросто в противостоянии с «Адмиралом». Хозяева дважды выходили вперёд, но оба раза теряли контроль над преимуществом. Решающий вклад в победу внёс Денис Зернов, который отличился за четыре минуты до финальной сирены. Этого времени дальневосточникам было слишком мало для спасения. У «Магнитки» два ассиста оформил Филипп Майе, в активе Максима Карпова – 1+1.

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«Салават Юлаев» внезапно растерялся под натиском «Амура». На глазах у уфимских болельщиков местная команда буквально рассыпалась и уступила со счётом 1:5. Один из пропущенных голов получился особенно издевательским: защитник Кэмерон Ли, впечатляюще развернувшись вокруг своей оси, отправил шайбу точно в сетку. Легионер завершил встречу с тремя очками, к дублю добавив результативную передачу.

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Одни из худших команд чемпионата – «Нефтехимик» и «Куньлунь» — зарубились в очном споре. Нижнекамцы первыми вышли вперёд, но затем пропустили дважды и сами оказались на грани пропасти. Спастись им помогло большинство, которое использовал Булат Шафигуллин. Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов удача и мастерство сыграли на стороне китайского коллектива.

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«Северсталь» одержала победу над «Сочи». Усилиями Дмитрия Уткина южане вышли в лидеры ближе ко второму перерыву, и долгое время всё шло по их плану. Плавный ход встречи нарушил Робин Пресс. Шведский защитник сначала удалился и дал сопернику шанс реализовать большинство, а затем сравнял счёт: за четыре минуты до сирены ему удался восхитительный щелчок.

В овертайме череповчане пошли на рискованный, но уже привычный шаг и сняли голкипера. Ставка сыграла, и Даниил Вовченко завершил розыгрыш точным броском. У «Сочи» — 12-е поражение подряд. Поможет ли командированный из Санкт-Петербурга Матвей Мичков?

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«Локомотив» и «Ак Барс» провели матч, близкий по накалу к уровню плей-офф. Ярославцы выбились в лидеры на экваторе первого периода и сохраняли преимущество вплоть до середины третьего. В этот момент карты Игорю Никитину спутал Никита Дыняк. Однако концовка матча сложилась в пользу железнодорожников, развязка наступила мгновенно. За 51 секунду до сирены Денис Алексеев и Степан Никулин улетели в быструю контратаку и успешно раскачали вратаря казанцев.

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«Торпедо» не оставило шансов «Витязю». Нижегородцы завладели преимуществом с первых смен и оперативно конвертировали его в счёт на табло. Но решающие события игры пришлись на второй период. На его экваторе автозаводцы забросили ещё дважды и фактически обеспечили себе победу. Третья двадцатиминутка, таким образом, превратилась в формальность.

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Армейское дерби в этот раз получилось скудным на голы. Владислав Каменев открыл счёт только на 30-й минуте. СКА ответил после начала второй трети встречи. Валентин Зыков броском из-за ворот, почти от самого лицевого борта застал врасплох Александра Шарыченкова и сравнял счёт. Однако равенство продержалось недолго. За две минуты до конца Павел Карнаухов исправил ошибку голкипера и сделал московских армейцев победителями.

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Матч 22 декабря