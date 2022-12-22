Каменский: я за то, чтобы Жамнов продолжал работать со сборной, нужны правильные выводы

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский рассказал о работе главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова.

«Конечно, результат на Кубке Первого канала был неудовлетворительным. На то есть ряд причин. Перед сборной России всегда стоит только одна задача – побеждать. Жамнов на тренерском совете объяснил, почему так произошло. Будем работать дальше. Надеюсь, это была некая точка отсчёта. Конечно, выступаю за то, чтобы Жамнов продолжал работать со сборной. Нельзя судить лишь по двум играм и такому скомканному турниру. Нужно делать правильные выводы и двигаться дальше», — цитирует Каменского «РИА Новости».

Напомним, Россия уступила сборной Беларуси по буллитам 4:5 в решающем матче за Кубок Первого канала. Тренерский штаб сборной во главе с Жамновым подвергся критике за неоптимальный состав, выбранный на турнир и на решающий матч в частности.