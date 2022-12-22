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Матч «Оттавы» с «Детройтом» перенесён на февраль из-за снежного шторма

Матч «Оттавы» с «Детройтом» перенесён на февраль из-за снежного шторма
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Совместно с Национальной хоккейной лигой и с учетом ожидаемого сильного снежного шторма «Оттава Сенаторз» приняла решение о переносе игры с «Детройт Ред Уингз». Встреча была запланирована в ночь на 24 декабря в 3:00 мск.

Новая дата матча — 28 февраля в 3:00 мск.

«Мы вынуждены отложить игру, учитывая безопасность наших игроков, болельщиков, персонала и тех, кто работает на арене, что является нашим главным приоритетом. Учитывая прогноз погоды, мы твёрдо решили, что лучшим решением будет перенести игру на февраль», — приводит слова президента по бизнес-операциям «Оттавы» Энтони ЛеБлана сайт клуба.

Отметим, что ближайшая игра «Оттавы» с «Вашингтон Кэпиталз» не перенесена и будет сыграна в ночь на 23 декабря в 3:00 мск.

Напомним, сегодня было объявлено о переносе из-за снежного шторма игры между «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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