Алексей Емелин: добавлю мышц обороне «Спартака»

Защитник «Спартака» Алексей Емелин рассказал о переходе в стан красно-белых.

«Спартак» – это команда с большим именем, поэтому приятно начать играть здесь. И Москва для меня совсем не новый город – ведь до этого сезона я четыре года был практически в Москве, с «Авангардом». Команда отлично меня встретила – в раздевалке хорошая атмосфера, все ребята на позитиве. Думаю, что хорошо влился в коллектив – с некоторыми ребятами мы давно знакомы, поэтому никаких проблем не возникло. Мы всегда оставались на связи с Андреем Марковым – он интересовался, не хочу ли я присоединиться к «Спартаку». Когда я согласился, дальше – уже пошла работа моего агента.

Какие цели и задачи ставит тренерский штаб? Прежде всего, я смогу «добавить мышц» обороне команды – всегда потолкаться, всегда дать отпор. Словом, добавить в силовой борьбе. Также, буду осуществлять связь между тренерским штабом и молодыми игроками, помогать и передавать опыт. Это будет лежать на моих плечах – постараюсь доводить до ребят всю информацию и исправлять какие-либо недочёты. Тренировки Игоря Гришина довольно-таки необычные – много игровых упражнений. Нет простой беготни «без головы», везде нужно думать – на тренировках отрабатываются все ситуации, которые предстоят нам в матчах. Конечно, я в курсе атакующего и комбинационного стиля нынешнего «Спартака» – постараюсь соответствовать этой игре и помогать команде во всём!», — цитирует Емелина сайт «Спартака».