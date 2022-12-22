Алексей Емелин: добавлю мышц обороне «Спартака»

Защитник «Спартака» Алексей Емелин рассказал о переходе в стан красно-белых.
«Спартак» – это команда с большим именем, поэтому приятно начать играть здесь. И Москва для меня совсем не новый город – ведь до этого сезона я четыре года был практически в Москве, с «Авангардом». Команда отлично меня встретила – в раздевалке хорошая атмосфера, все ребята на позитиве. Думаю, что хорошо влился в коллектив – с некоторыми ребятами мы давно знакомы, поэтому никаких проблем не возникло. Мы всегда оставались на связи с Андреем Марковым – он интересовался, не хочу ли я присоединиться к «Спартаку». Когда я согласился, дальше – уже пошла работа моего агента.
Какие цели и задачи ставит тренерский штаб? Прежде всего, я смогу «добавить мышц» обороне команды – всегда потолкаться, всегда дать отпор. Словом, добавить в силовой борьбе. Также, буду осуществлять связь между тренерским штабом и молодыми игроками, помогать и передавать опыт. Это будет лежать на моих плечах – постараюсь доводить до ребят всю информацию и исправлять какие-либо недочёты. Тренировки Игоря Гришина довольно-таки необычные – много игровых упражнений. Нет простой беготни «без головы», везде нужно думать – на тренировках отрабатываются все ситуации, которые предстоят нам в матчах. Конечно, я в курсе атакующего и комбинационного стиля нынешнего «Спартака» – постараюсь соответствовать этой игре и помогать команде во всём!», — цитирует Емелина сайт «Спартака».
- 22 декабря 2022
-
22:00
-
21:49
-
21:43
-
21:37
-
21:21
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:26
-
20:20
-
19:45
-
19:34
-
19:11
-
19:00
-
18:41
-
18:32
-
18:07
-
18:00
-
17:43
-
17:29
-
17:11
-
17:00
-
16:50
-
16:50
-
16:35
-
16:30
-
16:23
-
16:10
-
16:01
-
15:41
-
15:38
-
15:09
-
14:39
-
14:10
-
13:37