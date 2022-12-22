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«Сухарь» Волкова помог московскому «Динамо» победить одноклубников из Минска

«Сухарь» Волкова помог московскому «Динамо» победить одноклубников из Минска
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В Москве завершился единственный матч игрового дня в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду одноклубников из Минска. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева.

В первом периоде команды голов не забили.

На 18-й минуте второго периода счёт в матче открыл защитник москвичей Андрей Миронов с передач Владислава Михайлова и Максима Джиошвили.

В конце третьего периода окончательный счёт установил Иван Муранов, забивший в пустые ворота.

Голкипер хозяев Константин Волков отразил все 36 бросков и сделал «сухарь». После победы москвичи набрали 53 очка и занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2022, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Миронов (Михайлов, Джиошвили) – 37:35 (5x5)   2:0 Муранов – 59:19 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче московское «Динамо» сыграет дома с «Трактором». Минчане отправятся в гости к череповецкой «Северстали».

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