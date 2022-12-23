Чирлидерши ярко поддерживали, московское «Динамо» побеждало минское. Фото с матча

22 декабря в Москве состоялся единственный матч игрового дня в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду одноклубников из Минска. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева.
На 18-й минуте второго периода счёт в матче открыл защитник москвичей Андрей Миронов с передач Владислава Михайлова и Максима Джиошвили. В конце третьего периода окончательный счёт установил Иван Муранов, забивший в пустые ворота.
Лучшие кадры с матча «Динамо» Москва — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Голкипер хозяев Константин Волков отразил все 36 бросков и сделал «сухарь». После победы москвичи набрали 53 очка и занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
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