В минском «Динамо» объяснили переход Шумакова и рассказали, когда он должен дебютировать

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения от московских одноклубников (0:2) рассказал о переходе Сергея Шумакова и о его дебюте за клуб.
«Что жду от Шумакова, который не сыграл в своём предыдущем клубе так, как от него ожидали в «Тракторе»? Знаете, иногда у конкретных игроков не всё работает в каких-то командах. Шумаков – это атакующий игрок, и в той системе, где он находился, может быть, у него не получилось проявить все свои лучшие качества.
Касательно моих ожиданий – это игрок, который будет завершать моменты. Он это умеет делать. А если вы посмотрите на наши игры, то это именно тот компонент, которого нам в целом не хватает. Если говорить языком статистики, то мы входим в топ-2 или топ-3 по созданным моментам, но нам не хватает реализации. Вчера, когда он прилетел, мы с ним поговорили. Я ему дал понять, что мы от него ждём, объяснил, как играть, и показал определённые нюансы. Я ему сказал, что если он будет полностью отдаваться игре и выполнять все наши требования, то у него будет хорошая возможность себя проявить и это будет очень хорошее подписания для нас. Он должен дебютировать в субботу», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, Шумаков 20 декабря покинул «Трактор» и присоединился к минчанам 21 декабря.
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