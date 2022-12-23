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Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте встречи — отличился американский форвард гостей Андерс Ли.

На 18-й минуте матча российский нападающий Артемий Панарин забил гол, сравняв счёт в матче. Голевыми передачами в этой атаке отметились американский защитник Адам Фокс и шведский форвард Мика Зибанеджад.

Во втором периоде Мэтью Барзал вывел «Айлендерс» вперёд, но на его гол ответил Жюльен Готье.

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов забросил свою первую шайбу в сезоне. Он отличился на 29-й минуте матча, установив счёт 3:2. Ему ассистировал Джош Бейли.

Баркли Гудроу на 44-й минуте матча снова смог восстановить равенство на табло — 3:3. Финский нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко забросил четвертую шайбу в ворота «Айлендерс» на 58-й минуте встречи и в первый раз за сегодняшнюю встречу вывел свою команду вперёд.

Итоговый счёт установил американский нападающий хозяев Винсент Трочек на 59-й минуте — 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Романов, Добсон) – 12:48 (5x5)   1:1 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 17:14 (5x4)   1:2 Барзал (Бейли) – 22:39 (5x5)   2:2 Готье (Гудроу) – 25:30 (5x5)   2:3 Романов (Барзал) – 28:45 (5x5)   3:3 Гудроу (Готье, Харпур) – 43:00 (5x5)   4:3 Какко (Миллер, Лафренье) – 57:13 (5x5)   5:3 Трочек (Гудроу, Линдгрен) – 58:28 (en)
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