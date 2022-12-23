Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте встречи — отличился американский форвард гостей Андерс Ли.
На 18-й минуте матча российский нападающий Артемий Панарин забил гол, сравняв счёт в матче. Голевыми передачами в этой атаке отметились американский защитник Адам Фокс и шведский форвард Мика Зибанеджад.
Во втором периоде Мэтью Барзал вывел «Айлендерс» вперёд, но на его гол ответил Жюльен Готье.
Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов забросил свою первую шайбу в сезоне. Он отличился на 29-й минуте матча, установив счёт 3:2. Ему ассистировал Джош Бейли.
Баркли Гудроу на 44-й минуте матча снова смог восстановить равенство на табло — 3:3. Финский нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко забросил четвертую шайбу в ворота «Айлендерс» на 58-й минуте встречи и в первый раз за сегодняшнюю встречу вывел свою команду вперёд.
Итоговый счёт установил американский нападающий хозяев Винсент Трочек на 59-й минуте — 5:3.
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