Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Второй номер драфта НХЛ Каапо Какко повторил достижение Алексея Ковалёва в «Рейнджерс»

Второй номер драфта НХЛ Каапо Какко повторил достижение Алексея Ковалёва в «Рейнджерс»
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Автором победной шайбы стал второй номер драфта НХЛ — 2019 нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко. Финский форвард в шестой раз за карьеру в НХЛ принёс победу «синерубашечникам», выйдя на четвёртое место в истории клуба по таким голам до достижения 22-летнего возраста. 21-летний хоккеист повторил достижение Дона Мёрдока, Алексея Ковалёва и Никласа Сундстрёма.

Клубный рекорд по победным голам до 22 лет принадлежит первому номеру драфта НХЛ — 2020 Алекси Лафренье (девять). Следом располагаются Камилль Генри (восемь) и Дерек Степан (семь).

Новость по теме
Какко — о грубой голевой ошибке: случается со всеми. Думал о том, что теперь надо забить
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022