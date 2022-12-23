Второй номер драфта НХЛ Каапо Какко повторил достижение Алексея Ковалёва в «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Автором победной шайбы стал второй номер драфта НХЛ — 2019 нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко. Финский форвард в шестой раз за карьеру в НХЛ принёс победу «синерубашечникам», выйдя на четвёртое место в истории клуба по таким голам до достижения 22-летнего возраста. 21-летний хоккеист повторил достижение Дона Мёрдока, Алексея Ковалёва и Никласа Сундстрёма.
Клубный рекорд по победным голам до 22 лет принадлежит первому номеру драфта НХЛ — 2020 Алекси Лафренье (девять). Следом располагаются Камилль Генри (восемь) и Дерек Степан (семь).
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