«Надеюсь, он будет в порядке, но такие вещи недопустимы». Карлссон — о травме Свечникова

Шведский защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон прокомментировал травму российского форварда «акул» Евгения Свечникова после удара в колено хоккеиста «Миннесоты» Мэйсона Шоу в матче с «Уайлд» (5:2). Россиянин получил травму и ушёл со льда во втором периоде, однако в третьем игровом отрезке вернулся на площадку.

«Он попал ему прямо в колено. Это была опасная игра, к счастью, Свеч смог вернуться на площадку. Я действительно не знаю, какова степень его травмы. Надеюсь, он будет в порядке, но такие вещи недопустимы», — сказал Карлссон.

Карлссон в прошедшем матче забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Всего на счету шведа 46 (13+33) очков за 35 игр текущего сезона. Лишь двое защитников в истории НХЛ с 1975 года набирали больше очков за первые 35 игр чемпионата.