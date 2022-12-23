Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Надеюсь, он будет в порядке, но такие вещи недопустимы». Карлссон — о травме Свечникова

«Надеюсь, он будет в порядке, но такие вещи недопустимы». Карлссон — о травме Свечникова
Комментарии

Шведский защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон прокомментировал травму российского форварда «акул» Евгения Свечникова после удара в колено хоккеиста «Миннесоты» Мэйсона Шоу в матче с «Уайлд» (5:2). Россиянин получил травму и ушёл со льда во втором периоде, однако в третьем игровом отрезке вернулся на площадку.

«Он попал ему прямо в колено. Это была опасная игра, к счастью, Свеч смог вернуться на площадку. Я действительно не знаю, какова степень его травмы. Надеюсь, он будет в порядке, но такие вещи недопустимы», — сказал Карлссон.

Карлссон в прошедшем матче забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Всего на счету шведа 46 (13+33) очков за 35 игр текущего сезона. Лишь двое защитников в истории НХЛ с 1975 года набирали больше очков за первые 35 игр чемпионата.

Расплата за грязь. Россиянина в НХЛ грубо ударили коленом — его команда отомстила голами Расплата за грязь. Россиянина в НХЛ грубо ударили коленом — его команда отомстила голами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022