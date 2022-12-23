«Ак Барс» официально объявил о расторжении контракта с нападающим Бурмистровым

«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Александром Бурмистровым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба казанского клуба. Напомним, вчера «Чемпионат» сообщал о грядущем расторжении контракта между форвардом и казанским клубом и дальнейшем подписании соглашения Бурмистрова с магнитогорским «Металлургом».

«Александр Бурмистров покидает «Ак Барс» − контракт расторгнут по соглашению сторон. Благодарим за игру, самоотдачу и незабываемые эмоции. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ак Барса» в одной из соцсетей.

Бурмистров в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ принял участие в 26 матчах, в которых набрал три очка — забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне форвард провёл за «Ак Барс» 28 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 10 (3+7) очков.