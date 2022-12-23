Нападающий Матвей Мичков дебютирует за «Сочи» в сегодняшнем матче с «Куньлунем»

Нападающий Матвей Мичков сегодня проведёт первый матч за «Сочи», сообщает пресс-служба сочинского клуба. 18-летний форвард, пополнивший состав команды три дня назад, принял участие в утренней раскатке и работал в звене с Артёмом Фёдоровым и Дмитрием Уткиным. Начало матча с «Куньлунь Ред Стар» запланировано на 19:30 мск.

Напомним, несколько дней назад форвард перешёл в сочинский клуб на правах аренды из санкт-петербургского СКА. Срок сделки — до конца нынешнего сезона. В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Мичков принял участие в трёх встречах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Матвей также успел сыграть за сборную России на турнире «3х3» в рамках Кубка Первого канала, забросив три шайбы в ворота национальной команды Китая.