«Невероятно, что он до сих пор играет». Канадец из «Металлурга» — о Кошечкине

Защитник «Металлурга» Коди Кёрран восхитился тем, что вратарь магнитогорского клуба Василий Кошечкин находится в отличной форме в 39 лет.

«Я тоже взрослый парень (смеётся), но всё равно младше него. Невероятно, что он до сих пор играет. Я не могу сказать, что у нас близкие отношения с Василием, я не знаю его достаточно хорошо. Но я вижу, что он постоянно отдаётся своему делу и старается максимально контролировать своё тело. Он ответственно работает и на катке, и в зале. Ребята рассказывали мне о некоторых его рекордах — это необыкновенно. В этом сезоне он сделал пару шат-аутов и продолжает восхищать людей.



Кроме того, он очень позитивный человек, и это тоже помогает ему оставаться на высоком уровне. Он очень вовлечён во все хоккейные процессы. Он всё время с командой, даже если не участвует или в какой-то конкретной тренировке, или в восстановительных процедурах. Если команда в раздевалке — он там, если команда в бассейне — он там. Он очень много вкладывает в хоккей, поэтому и играет так», — сказал Кёрран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.