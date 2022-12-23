«У меня глаза 85-летнего дедушки!» Большое интервью с ярчайшим канадцем из КХЛ

Американская хоккейная лига, норвежская, датская, шведская – у Коди Кёррана необычное и разнообразное резюме. Осенью в него добавился новый пункт – магнитогорский «Металлург». В эксклюзивном интервью «Чемпионату» канадский защитник рассказывает, что знал о КХЛ перед приездом и за счёт чего «Магнитка» забивает так много голов.

«Когда я сажусь на скамейку, обычно думаю: «О, чёрт»

— Коди, мы общаемся во время паузы в КХЛ. Насколько это долгожданный этап сезона для вас лично и для команды?

— У меня было небольшое повреждение, я пропустил последние пару игр перед перерывом, поэтому пауза оказалась для меня очень кстати. А команде такой перерыв идёт на пользу в любом случае, играет она хорошо или плохо. Сезон длинный и трудный, и пауза позволяет перезагрузиться, а также провести несколько качественных тренировок.

— Вы играете в среднем по 20 минут за матч. А хотели бы как — больше или меньше?

— Будь моя воля, я бы вообще не уходил со льда. Такова моя особенность — я очень люблю хоккей. Думаю, это одна из главных причин, почему я до сих пор играю. Когда сажусь на скамейку, обычно думаю: «О, чёрт». И так было на протяжении всей моей жизни — я всегда хотел играть больше и больше. В моей карьере было время, когда я играл по 10 минут, а рядом были парни, которые играли по 20. Тогда я был очень ими впечатлён. Так что я люблю играть так много, как только могу. Счастлив, что наши тренеры позволяют мне столько играть, и делаю всё возможное, чтобы помочь команде.

— Вы переехали в Россию, когда сезон КХЛ уже стартовал. Как вы к нему готовились?

— О, это было трудно. В течение последних пары лет у меня было намерение поехать играть в Россию, но я также разговаривал с командами из Швеции, Швейцарии, АХЛ. Прошлым летом иностранные игроки несколькими волнами, напротив, уезжали из России, некоторые россияне уезжали в НХЛ, и к концу лета я понял, что готов играть в КХЛ.

Летом я много катался, мой тренер мне очень помог, он был рядом со мной на протяжении всех трёх месяцев. Но тренироваться в отрыве от команды было непросто: ты не можешь эффективно изо дня в день выполнять одни и те же упражнения.

Я старался проводить больше времени вместе с семьёй, и в этом смысле лето получилось очень классным. В предыдущие годы карьеры, за исключением ковидного, я никогда не проводил его дома. Ну а в начале сентября мы созвонились с «Металлургом», некоторое время ушло на подготовку визы. Я старался прилететь как можно быстрее.

Коди Кёрран Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

— Что вы знали о КХЛ перед приездом сюда?

— У меня куча друзей, которые или раньше играли здесь, или играют сейчас. Могу перечислить, что я знал: во-первых, что эта супербыстрая и техничная лига; во-вторых, что почти любая команда может обыграть любую. Часто ты заранее не можешь знать, кто выиграет. Есть команды, которые показывают длительные победные серии, но всё равно в итоговых результатах всегда очень много сомнений.

Какие отличия российских игроков я подметил? Они очень техничны в молодёжных лигах, и многие, приходя в КХЛ, становятся великолепными хоккеистами. Кроме того, здесь много парней, которые раньше играли в АХЛ. Когда они приезжают сюда, то обретают колоссальную уверенность в своих силах, по-новому раскрываются и превращаются в лидеров. КХЛ — отличная платформа, чтобы показать себя.

«Может быть, они считают нас канадской мафией»

— «Металлург» — не самая молодая команда лиги. Ощущаете, что ваши партнёры обладают бо́льшим опытом по сравнению с соперниками?

— Когда вы смотрите на нашу команду, то видите группу высококлассных российских хоккеистов. Они вносят особую динамику в игру каждого звена. Молодые игроки тоже приносят огромную пользу нашей команде. Что касается опыта, это негарантированно, но чаще всего именно так и бывает: опыт и возраст помогают команде на поздних стадиях плей-офф.

— «Металлург» — это также и одна из самых атакующих, результативных команд лиги. Как считаете, ваши голы — в основном результат тактических схем или импровизации?

— Я думаю, это комбинация факторов. Наши тренеры дают нам очень много свободы — и это большая редкость. Илья (Воробьёв, главный тренер «Металлурга». — Прим. «Чемпионата») даёт нам возможность просчитывать многие моменты, чувствовать их. Конечно, у нас есть система игры, структура наших действий, построенная в том числе на взаимопонимании.

Что касается импровизации, то Илья позволяет нам это делать. А если у нас что-то не получается, что-то не работает, то воспринимаем это как повод вернуться назад, ещё раз прочесть свой «учебник» со схемами. Нет такого, чтобы он опустил руки и сказал: «Парни, делайте, что хотите». Нет, он много работает, показывает много видео, рассказывает, на каких позициях мы должны находиться в те или иные моменты игры, чтобы создавать опасность. Думаю, это отличная тренерская модель.

— Василий Кошечкин — легендарный российский вратарь. Что позволяет ему играть в таком возрасте?

— Я тоже взрослый парень (смеётся), но всё равно младше него. Невероятно, что он до сих пор играет. Не могу сказать, что у нас близкие отношения с Василием, я не знаю его достаточно хорошо. Но я вижу, что он постоянно отдаётся своему делу и старается максимально контролировать своё тело. Он ответственно работает и на катке, и в зале. Ребята рассказывали мне о некоторых его рекордах — это необыкновенно. В этом сезоне он сделал пару шат-аутов и продолжает восхищать людей.

Кроме того, он очень позитивный человек, и это тоже помогает ему оставаться на высоком уровне. Он очень вовлечён во все хоккейные процессы. Он всё время с командой, даже если не участвует или в какой-то конкретной тренировке, или в восстановительных процедурах. Если команда в раздевалке — он там, если команда в бассейне — он там. Он очень много вкладывает в хоккей, поэтому и играет так.

Василий Кошечкин Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

— Другой ваш партнёр — Данила Юров. Видите ли вы в нём восходящую звезду? Прогрессирует ли он на протяжении этого сезона?

— Когда я только приехал, он получал минимальное игровое время, но затем тренеры стали доверять ему всё больше, он начал появляться на льду во время важных вбрасываний или других ключевых моментов игры.

— В «Металлурге» — большая канадская диаспора. В основном вы общаетесь между собой или строите отношения с российскими игроками тоже?

— На протяжении всей карьеры я стараюсь общаться со всеми, кто есть в команде — независимо от возраста или каких-то различий между нами. Не могу сказать, что мы постоянно ходим друг к другу в гости, но всегда стараюсь поговорить с партнёром пару минут, пока мы, например, крутим велосипед или плаваем в бассейне.

Я впервые в России и не могу в достаточной мере понимать, что говорят и как живут российские игроки. Может быть, они считают нас канадской мафией (смеётся). Может быть. Но моё ощущение, что у нас действительно сложилась команда-семья. Мы всё делаем вместе, вместе обедаем, много времени проводим в поездках. Конечно, по-особенному общаюсь с игроками обороны, мы наладили отличную коммуникацию друг с другом. Я чувствую совершенно особенную связь с защитниками. Мне очень повезло, что оказался в такой компании.

«Приводите столько друзей, сколько у вас есть!»

— На старте сезона у «Металлурга» были проблемы с посещаемостью. Обращали ли вы внимание на полупустые трибуны? В чём видите причины такой ситуации?

— Да, это тот момент, который расстраивал команду, потому что все знают, насколько великолепная в Магнитогорске фан-база. Я думаю, что в клубе хорошо поработали на рынке, нашли новые способы привлекать болельщиков. Мне не кажется, что низкая посещаемость стала результатом нашей игры: мы идём на втором месте в конференции, довольно много забиваем, недавно команда играла в седьмом матче финала.

Сейчас на наших играх невероятная атмосфера. Я думаю, что мы играем в хоккей, который нравится болельщикам. Они очень здорово нас поддерживают, и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить их и попросить приводить своих друзей: «Приводите столько друзей, сколько у вас есть!»

Коди Кёрран Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— Три года назад вы подписали контракт с «Авангардом», а затем разорвали его. Не жалеете?

— Ох, «жалеть»… Ужасное слово. Мой отец говорил, чтобы я никогда ни о чём не жалел. До сих пор стараюсь следовать этому совету. Я знаю, что любой игрок — канадский, американский, шведский, российский — все так или иначе хотят играть в НХЛ. Для всех молодых хоккеистов это мечта, потому что НХЛ — лучшая лига мира. И тогда я просто хотел попробовать себя, попытаться «выстрелить». Уверен, если бы я думал, что впоследствии могу о чём-то пожалеть, я бы не прошёл этот путь и не предпринял эту попытку. У меня была очень разнообразная карьера, я хотел сделать ещё один шаг, и, если бы я сыграл матч в НХЛ, это значило бы для меня очень много.

«Авангард» — отличный клуб. Не слышал ни одного плохого слова об этой команде. Мы говорили об «Авангарде» с Денисом Зерновым, который раньше играл там. Тот сезон, когда они приглашали меня, получился для них фантастическим. Я был рад, что они выиграли Кубок. По поводу контракта мы оперативно уладили с «Авангардом» все вопросы и расстались в хороших отношениях.

— Тем не менее добраться до НХЛ вам не удалось. А вот опыта игр в АХЛ у вас предостаточно. В России есть стереотип, что в этой лиге невозможно играть — только биться и бороться. Опровергнете или так и есть?

— Отчасти это может быть правдой. Очевидно, что там гораздо больше физической игры. И раньше игра в АХЛ действительно была более прямолинейной. АХЛ отличалась бешеной скоростью и активностью, у команд почти не было времени как-то перегруппироваться или спокойно провести смену. Очень простая структура игры: ты видишь шайбу, ты подбираешь её, ты бросаешь, идёшь на добивание, а в случае если теряешь, идёшь в форчек. Изобретать что-то интересное в чужой зоне было невозможно.

Но это уже олдскульный хоккей. Сейчас всё меняется — в основном из-за молодых игроков, которые действительно развивают лигу. Если вы посмотрите на средний возраст большинства команд, то там выступают очень много совсем юных парней. Часть из них проводят в АХЛ первый год, они не настолько физически сильные, но невероятно одарённые в техническом плане. Они всё чаще устраивают в матчах настоящие фейерверки!

При этом прежние черты в АХЛ тоже остались. Это более жёсткая лига, каждый вечер там кто-то дерётся. Там необходимо играть так, необходимо защищать своих игроков. И это естественно — каждый пытается сделать всё, чтобы попасть в НХЛ. Но сравнивать АХЛ и КХЛ напрямую — очень сложно. Что будет, если команда КХЛ сыграет в АХЛ — этого мы никогда не узнаем.

— А что всё-таки не позволило вам достичь уровня НХЛ? Многие россияне, не заигравшие там, упрекают тренеров, например…

— К сожалению, одна из вещей, которые я никогда не буду делать, — перекладывать вину на тренеров или менеджмент. Никогда не буду искать в них причины того, что не играю. Не знаю, как другие, но лично я обращаю внимание только на свою игру. Если я достаточно хорош, если делаю на льду правильные вещи, значит, я играю. Если не играю, значит, недостаточно хорош.

Иногда ситуация требует от тебя посмотреть на неё с разных точек зрения. С одной стороны, за последние два года у меня было несколько неприятных повреждений, которые откинули меня назад. С другой – что касается «Анахайма», то они, возможно, хотели создать молодую команду, развить своих молодых игроков. Мне было уже за 30, и, возможно, меня пригласили, чтобы помочь команде своим опытом в укороченном сезоне.



Но опять же, я в первую очередь анализирую свои действия. Мне не дали возможности сыграть не просто так, а потому что я, вероятно, не находился на необходимом для этого уровне. Ни в коем случае не хочу обвинять «Анахайм». Я очень счастлив, что попытался. За время, проведённое там, я встретил много отличных людей, с которыми мы и сейчас дружим.

Но всё-таки энхаэловская джерси лежит у меня в подвале. Это одна из тех вещей, за которые я очень много отдал, многого лишился, пожертвовал игрой за «Авангард». И тот факт, что я не сыграл в лиге, конечно, разочаровывает.

— В КХЛ достаточно высококлассных легионеров — Мэйсек, Буше, Шулак… Следите ли вы целенаправленно за соотечественниками или другими иностранцами в командах-соперниках?

— Раньше следил за другими хоккеистами. Когда мне было 27–29 лет, даже старался сравнивать себя с другими игроками. Но в этом сезоне не помню, чтобы я хотя бы однажды заходил на сайт КХЛ и просматривал чью-то статистику. Сейчас, когда заканчивается тренировка или матч, я чаще, наоборот, стараюсь отключиться от хоккея, поужинать, отдохнуть.

Целенаправленно не слежу за кем-то, но, конечно, в курсе, кто из соперников представляет наибольшую опасность. Мэйсек проводит фантастический сезон — очень здорово видеть его в таком состоянии. Корбан Найт вернулся в игру после серьёзного повреждения. В целом очень радуюсь успехам канадских, американских, европейских игроков в КХЛ, потому что мы очень многим жертвуем, чтобы играть здесь — мы в отрыве от семьи и дома. Мы очень благодарны, что КХЛ встретила нас с распростёртыми объятиями, и мы счастливы быть здесь, но это факт, нам действительно приходится идти на жертвы, чтобы играть здесь.

Брукс Мэйсек Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Плачу каждый раз, когда уезжаю оттуда»

— Расскажите, как вы решили стать хоккеистом?

— Это простой вопрос — мне много раз задавали его в школе. В Канаде, как вы понимаете, хоккей очень популярен. Куда бы ты ни шёл — везде показывают хоккей по телевизору. Ты идёшь в ресторан — и там повсюду развешаны хоккейные джерси. Все пруды зимой покрыты льдом. Мой отец играл в хоккей. Когда мне было три года, он дал мне клюшку и коньки. Поначалу я играл на месте, где летом находился теннисный корт, с мячом от гольфа. Сам всего этого не помню, но видел видео. Отец был нападающим, отлично бросал. Я стал хоккеистом благодаря ему, и он до сих пор остаётся для меня ролевой моделью.

— Одно из предыдущих интервью вы давали в очках…

— У меня ужасное, просто ужасное зрение! У меня глаза 85-летнего дедушки! Моя жена постоянно смеётся надо мной по этому поводу. Я ношу очки с детства. На льду мне это не мешает — надеваю контактные линзы.

— Против кого из нападающих в КХЛ вам сложнее всего играть?

— Классный вопрос…

— Радулов, наверное?

— Радулов? О, да, он очень жёсткий. Я вырос, наблюдая за игрой Радулова (смеётся). На самом деле назову Толчинского. Он супербыстрый, №28 из «Авангарда». Когда он получает шайбу в средней зоне, то как будто бы взлетает.

Коди Кёрран Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— Ваш самый невероятный гол в карьере?

— Я забивал несколько голов в овертаймах в Швеции… Но нет, это не то. А вот в Норвегии в пятом матче полуфинала мы шли с соперником вничью — 2:2. Оставалось две минуты до конца третьего периода. Не знаю, почему и как, но я оказался третьим в зоне атаки. Шайба оказалась за воротами, я пошёл туда, подхватил её, а потом словно Дацюк занёс её в ворота. Арена была в экстазе. В итоге мы выбили соперника из плей-офф и прошли дальше. В Швеции, к сожалению, мы ни разу не проходили первый раунд.

Но вообще самый невероятный момент в карьере — это не гол, а ассист… Да, это точно стоит рассказать. Я играл в Дании, мы вели в серии 3-1, финал, возможно, чемпионская игра, полный стадион, второй овертайм. Я иду с шайбой на ворота, у нас преимущество в атаке в одного игрока, и я показываю, что буду делать бросок, но отдаю шайбу моему приятелю — Найтеру (Джаред Найт. — Прим. «Чемпионата»). Он забивает, и мы выигрываем кубок.

— Кто лучший игрок современности?

— О, дружище, хороший вопрос… Я могу показаться глупым, если скажу, что это не Коннор Макдэвид. Но, думаю, Кейл Макар невероятно хорош. У него около 200 очков… Хотя бы одно очко почти в каждой игре… У него есть Кубок Стэнли, «Колдер», «Конн Смайт». Играть так, как он играет в своём возрасте, будучи защитником, — это абсолютно непостижимо. Коннор Макдэвид, конечно, тоже выдающийся игрок.

— Ваше любимое место в Канаде?

— Осуюс в Британской Колумбии. Это город-пустыня в нескольких милях от южной границы с США. У нас там есть дом. Это действительно огромная пустыня, при этом там много больших озёр. Плачу каждый раз, когда уезжаю оттуда, потому что это место — особенная часть жизни для меня.