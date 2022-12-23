Защитник «Металлурга» Коди Кёрран назвал лучшего хоккеиста современности

Защитник «Металлурга» Коди Кёрран рассказал, кого считает лучшим хоккеистом современного хоккея.
«Кто лучший игрок современности? О, дружище, хороший вопрос… Я могу показаться глупым, если скажу, что это не Коннор Макдэвид. Но я думаю, Кейл Макар невероятно хорош. У него около 200 очков… Хотя бы одно очко почти в каждой игре… У него есть Кубок Стэнли, Колдер, Конн Смайт. Играть так, как он играет в своём возрасте, будучи защитником, — это абсолютно непостижимо. Коннор Макдэвид, конечно, тоже выдающийся игрок», — сказал Кёрран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
В текущем сезоне КХЛ на счету Кёррана 30 матчей, в которых защитник набрал 13 очков — забросил две шайбы и отдал 11 результативных передач. Показатель полезности составил «+8».
- 23 декабря 2022
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