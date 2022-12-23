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Генменеджер московского «Динамо»: мы отказали четырём клубам КХЛ в обмене Джиошвили

Генменеджер московского «Динамо»: мы отказали четырём клубам КХЛ в обмене Джиошвили
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о предложениях клубов КХЛ по обмену нападающего московского клуба Максима Джиошвили. На Кубке Первого канала в составе сборной России нападающий провёл два матча и набрал три (1+2) очка.

«После выступления Максима за сборную России на Кубке Первого канала сразу четыре клуба КХЛ позвонили мне с предложением об обмене. Я им сказал, что Джиошвили не продаётся и не обменивается вообще. У него заканчивается контракт в конце этого сезона, но мы уже месяц назад начали общаться с ним и его представителями. После Нового года мы нацелены на продление контракта», — сказал Сопин в эфире программы «На связи» на КХЛ ТВ.

Джиошвили в текущем сезоне провёл 36 матчей, в которых набрал 20 очков — забросил 11 шайб и отдал девять результативных передач. Ранее нападающий с 2015 по 2017 год провёл семь матчей за подмосковный «Витязь» без набранных очков.

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