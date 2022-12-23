«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Металлург», прервав победную серию магнитогорцев

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0).

На 16-й минуте Николай Голдобин вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Андрей Чибисов и Егор Яковлев. На 42-й минуте Максим Сушко сравнял счёт. На 52-й минуте канадский защитник «Металлурга» Коди Кёрран вывел свою команду вперёд во второй раз во встрече. На 57-й минуте Михал Чайковски сделал счёт 2:2. Победу своей команде в серии буллитов принёс Владимир Бутузов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 28 декабря в Новосибирске сыграет с «Барысом». «Металлург» 26 декабря примет «Трактор».