«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Металлург», прервав победную серию магнитогорцев

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0).
На 16-й минуте Николай Голдобин вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Андрей Чибисов и Егор Яковлев. На 42-й минуте Максим Сушко сравнял счёт. На 52-й минуте канадский защитник «Металлурга» Коди Кёрран вывел свою команду вперёд во второй раз во встрече. На 57-й минуте Михал Чайковски сделал счёт 2:2. Победу своей команде в серии буллитов принёс Владимир Бутузов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 28 декабря в Новосибирске сыграет с «Барысом». «Металлург» 26 декабря примет «Трактор».
- 23 декабря 2022
-
21:10
-
20:55
-
20:27
-
19:54
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:38
-
19:31
-
19:25
-
19:21
-
19:14
-
18:43
-
18:36
-
18:17
-
17:44
-
17:20
-
17:03
-
16:55
-
16:27
-
16:25
-
15:46
-
15:30
-
15:20
-
15:09
-
15:00
-
14:47
-
14:15
-
13:57
-
13:50
-
13:37
-
13:09
-
12:46