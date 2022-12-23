Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Авангарда» отреагировал на информацию об обмене Яроша в ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» отреагировал на информацию об обмене Яроша в ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ ответил на вопрос об обмене словацкого защитника Кристиана Яроша в ЦСКА. В результате омская команда получила игрока обороны Дмитрия Алексеева.

«Я думаю, что эти вопросы — к генеральному менеджеру», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, «Авангард» объявил об обмене 26-летнего словацкого защитника Кристиана Яроша в ЦСКА. Омичи получили права на 24-летнего защитника Дмитрия Алексеева.

В Омске на стадионе «G-Драйв Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Новость по теме
«Авангард» обменяет словацкого защитника Яроша в ЦСКА на Д. Алексеева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022