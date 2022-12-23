Главный тренер «Авангарда» отреагировал на информацию об обмене Яроша в ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ ответил на вопрос об обмене словацкого защитника Кристиана Яроша в ЦСКА. В результате омская команда получила игрока обороны Дмитрия Алексеева.



«Я думаю, что эти вопросы — к генеральному менеджеру», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, «Авангард» объявил об обмене 26-летнего словацкого защитника Кристиана Яроша в ЦСКА. Омичи получили права на 24-летнего защитника Дмитрия Алексеева.

В Омске на стадионе «G-Драйв Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).