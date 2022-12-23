В «Авангарде» объяснили обмен защитника Яроша в ЦСКА

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин прокомментировал обмен с ЦСКА. Омская команда отдала права на 26-летнего словацкого защитника Кристиана Яроша. Взамен «ястребы» получили 24-летнего российского игрока обороны Дмитрия Алексеева.

«Поговорили с Кристианом по поводу продолжения его карьеры, у ЦСКА был предметный интерес, поэтому, с учётом семейных обстоятельств Яроша, решили, что этот обмен будет лучшим вариантом. Алексеев — талантливый игрок, который приходит к нам на двусторонний контракт, рассчитываем на него в будущем. Кристиану желаем удачи, до дедлайна остаётся ещё несколько дней, так что продолжаем работать над усилением перед решающей стадией сезона», — приводит слова Хабибулина официальный телеграм-канал омичей.

Напомним, сегодня, 23 декабря, «Чемпионату» стало известно, что «Авангард» и ЦСКА произведут обмен защитниками.