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Епанчинцев: «Амур» с большим уважением отнёсся к «Авангарду». Будем разбираться

Епанчинцев: «Амур» с большим уважением отнёсся к «Авангарду». Будем разбираться
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев высказался после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом».

«Совершенно не то было движение с нашей стороны в первом периоде, очень робко начали, с большим уважением относились к сопернику. Будем разбираться. Тем не менее потом прибавили в движении, кое-какие моменты создали, вроде сравняли счёт, но соперник многое нам не позволял, особенно в атаке. Понятно, что третий матч уже на выезде, давно дома не были. Заслуженная победа соперника.

Да, тяжёлый выезд, но матчи в Магнитогорске и Уфе по содержанию и по движению были намного лучше, чем сегодня. Понимали, что соперники топ, но неплохо выглядели, в Магнитогорске немного недотерпели», – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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