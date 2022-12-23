Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов повторил клубный рекорд 54-летней давности

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Вратарь отыграл всю встречу, отразив 16 бросков из 19.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для российского голкипера эта победа стала девятой на домашней арене. Самсонов выиграл в каждой из своих первых девяти домашних встреч сезона. Благодаря этому россиянин повторил клубный рекорд Брюса Гэмбла, одержавшего победы во всех девяти первых матчах сезона-1967/1968 (с октября 1967 года по январь 1968-го), по длине подобной серии. Этому достижению уже 54 года.

Напомним, в ночь с 22 на 23 декабря состоялся матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу со счётом 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) одержали хозяева льда.