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«Ак Барс» обыграл «Витязь» благодаря дублю Галиева за 19 секунд

«Ак Барс» обыграл «Витязь» благодаря дублю Галиева за 19 секунд
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (1:2, 1:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2022, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Хафизуллин) – 11:07 (5x5)   1:1 Яровой (Уилсон, Граовац) – 11:49 (5x5)   2:1 Уилсон (Граовац, Волгин) – 13:50 (5x5)   3:1 Яровой (Уилсон) – 24:34 (5x5)   3:2 Кагарлицкий (Хафизуллин, Шипачёв) – 36:51 (5x5)   3:3 Галиев (Войнов, Шипачёв) – 55:34 (5x3)   3:4 Воронков (Галиев, А. Радулов) – 55:53 (5x4)

На 12-й минуте Кирилл Семёнов с передачи Динара Хафизуллина вывел казанцев вперёд. Через 42 секунды Станислав Яровой сравнял счёт. На 14-й минуте Скотт Уилсон вывел подмосковную команду вперёд. На 25-й минуте Станислав Яровой с передачи Скотта Уилсона забросил третью шайбу в ворота «Ак Барса». На 37-й минуте Дмитрий Кагарлицкий сократил отставание до минимума. На 56-й минуте Станислав Галиев сравнял счёт. Через 19 секунд форвард оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 26 декабря в Череповце сыграет с «Северсталью». «Ак Барс» 25 декабря в гостях встретится с «Сочи».

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