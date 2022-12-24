Павел Дорофеев отозван «Вегасом» из фарм-клуба
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Российский нападающий Павел Дорофеев отозван из расположения фарм-клуба «Вегас Голден Найтс» в АХЛ — «Хендерсона». Вместе с ним отозван и канадский защитник Брейден Пахал. Об этом сообщила пресс-служба «Вегас Голден Найтс».
В ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) примет «Сент-Луис Блюз» в субботу, 24 декабря. Начало встречи — в 6:00 по московскому времени.
«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Команда набрала 47 очков после 35 проведённых матчей. 22-летний Павел Дорофеев был задействован только в четырёх предсезонных играх, в которых набрал 2 (1+1) очка.
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