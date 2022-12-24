Фёдоров — о матче с «Локомотивом»: в концовке нам не хватило пары удачных отскоков

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Локомотив» с победой. Нам не удалось реализовать те моменты, которые мы создали. Где-то нас зашкалило в плане энергии, эмоций. Наша команда любит такие игры, но сегодня не всё удалось, немного торопились. Сегодня было неплохое начало с нашей стороны, но потом пропустили ненужный гол. Сказал ребятам, что мы сделали много хороших вещей, на них нужно сконцентрироваться. Будем смотреть, какие сочетания заявим на следующую игру.
«Локомотив» — организованная команда. В концовке нам не хватило пары удачных отскоков, над этим мы работаем. Наши нападающие играли близко к воротам, а шайба отскакивала на дальний пятак, и не всегда наш игрок оказывался там, потому что два нападающих находились около ворот. Мы внесли коррективы, в моменте это стало получше, но после второго периода не было преимущества на площадке, как было во втором. Должны были забрасывать пару шайб там, но не сложилось», — приводит слова Фёдорова официальный сайт ярославского «Локомотива».
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