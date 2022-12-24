«Моя семья смотрит игру в Москве. Я счастлив». Александр Овечкин — о 801-м голе в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от своего 801-го гола в Национальной хоккейной лиге. Капитан «Вашингтона» отличился на 19-й минуте встречи с «Виннипег Джетс». На момент написания новости в матче идёт второй перерыв, «Вашингтон» впереди после второго периода со счётом 2:0.

«Моя семья, мои мама и папа смотрят игру в Москве. Это нечто особенное. Иметь возможность забить гол на глазах у наших болельщиков — это уникально. Мы все творим историю прямо сейчас. Я счастлив», — приводит слова Овечкина журналист Ян Оланд в «Твиттере».

Вторую шайбу хозяев на 33-й минуте забросил американский форвард Сонни Милано. Его ассистентами выступили Конор Шири и Александр Овечкин.

Напомним, по голам в НХЛ Овечкин догнал легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу.