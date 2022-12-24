Риттих стал 166-м вратарём НХЛ, которому забил Овечкин

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс». На момент написания новости в матче идёт третий период, «Вашингтон» впереди со счётом 3:1.

37-летний российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в этом противостоянии и догнал легендарного Горди Хоу, идущего вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Российский форвард поразил ворота, которые защищает чешский голкипер Давид Риттих.



Вратарь «Виннипега» стал 166-м голкипером НХЛ, которому забил Овечкин. Только двоим хоккеистам НХЛ удавалось поразить ворота большего числа голкиперов. Яромир Ягр забивал 178 разным вратарям, а Патрик Марло — 177. На счету Овечкина теперь 801 гол в заокеанской карьере.