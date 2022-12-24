Овечкин признался, что сначала не хотел забивать исторический гол в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о 802-м голе в карьере. Эта шайба позволила капитану «столичных» обогнать Горди Хоу и выйти на единоличное второе место в истории НХЛ по количеству голов. Овечкин поразил пустые ворота.

«Я отдал шайбу Кузе (Евгению Кузнецову. — Прим. „Чемпионата“), а он такой: „Я не хочу принимать её“, — приводит слова Овечкина журналист Иэн Оланд на своей странице в „Твиттере“.

Напомним, в ночь с 23 на 24 декабря на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.