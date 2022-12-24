Эмоции 18 тысяч болельщиков на арене «Вашингтона» после 802-го гола Овечкина в НХЛ. Видео

Болельщики эмоционально отреагировали на исторический гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Виннипег Джетс». Фанаты громко кричали и аплодировали после второй шайбы 37-летнего капитана «столичных», которая позволила хоккеисту обойти легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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Отметим, что теперь на счету Овечкина 802 гола. У Горди Хоу за карьеру 801 гол. Больше только у Уэйна Гретцки, забросившего 894 шайбы.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.