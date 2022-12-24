Эмоции 18 тысяч болельщиков на арене «Вашингтона» после 802-го гола Овечкина в НХЛ. Видео
Поделиться
Болельщики эмоционально отреагировали на исторический гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Виннипег Джетс». Фанаты громко кричали и аплодировали после второй шайбы 37-летнего капитана «столичных», которая позволила хоккеисту обойти легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Отметим, что теперь на счету Овечкина 802 гола. У Горди Хоу за карьеру 801 гол. Больше только у Уэйна Гретцки, забросившего 894 шайбы.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Новость по темеОвечкин на русском обратился к семье после исторического дубля
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
07:44
-
07:41
-
07:25
-
07:20
-
07:13
-
07:05
-
06:54
-
06:53
-
06:45
-
06:41
-
06:38
-
06:31
-
06:31
-
06:28
-
06:22
-
06:21
-
06:18
-
06:10
-
06:08
-
06:04
-
06:02
-
05:55
-
05:46
-
05:44
-
05:40
-
05:26
-
05:21
-
04:52
-
04:42
-
04:32
-
03:56
-
03:41
-
02:03
-
01:57
-
01:50
Партнерский контент