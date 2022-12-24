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«Иду в бар. Хот-доги, начос, почему бы и нет?» Овечкин рассказал, как отпразднует 802 гола

«Иду в бар. Хот-доги, начос, почему бы и нет?» Овечкин рассказал, как отпразднует 802 гола
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как будет праздновать 802-й гол в североамериканской карьере. Благодаря дублю в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» капитан «столичных» обогнал Горди Хоу и вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по количеству голов.

«Прямо сейчас отправлюсь в бар. Хот-доги, начос, ну вы знаете. Почему бы и нет?» — приводит слова Овечкина журалистка Сэмми Силбер на своей странице в „Твиттере“.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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