Тарасенко и Бучневич отметились голами по ходу матча с «Вегасом»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Сент-Луис Блюз». На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом. Счёт в матче ничейный, 3-3.
По ходу второго периода российские хоккеисты «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Владимир Тарасенко отметились заброшенными шайбами. Примечательно, что хоккеисты ассистировали на голы друг друга. Второй результативный пас Тарасенко отдал на Джастина Фолка.
После первого периода хозяева были впереди с минимальным счётом. Во втором игровом отрезке было заброшено пять шайб, три из которых забили гости.
В следующем матче «Вегас» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Сент-Луис» с «Торонто».
- 24 декабря 2022
-
07:44
-
07:41
-
07:25
-
07:20
-
07:13
-
07:05
-
06:54
-
06:53
-
06:45
-
06:41
-
06:38
-
06:31
-
06:31
-
06:28
-
06:22
-
06:21
-
06:18
-
06:10
-
06:08
-
06:04
-
06:02
-
05:55
-
05:46
-
05:44
-
05:40
-
05:26
-
05:21
-
04:52
-
04:42
-
04:32
-
03:56
-
03:41
-
02:03
-
01:57
-
01:50