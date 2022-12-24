Тарасенко и Бучневич отметились голами по ходу матча с «Вегасом»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Сент-Луис Блюз». На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом. Счёт в матче ничейный, 3-3.

По ходу второго периода российские хоккеисты «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Владимир Тарасенко отметились заброшенными шайбами. Примечательно, что хоккеисты ассистировали на голы друг друга. Второй результативный пас Тарасенко отдал на Джастина Фолка.

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После первого периода хозяева были впереди с минимальным счётом. Во втором игровом отрезке было заброшено пять шайб, три из которых забили гости.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Сент-Луис» с «Торонто».