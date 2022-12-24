«802, невероятно!» «Детройт» поздравил Овечкина, обогнавшего Хоу

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и опередил Горди Хоу в списке снайперов НХЛ за всю историю лиги. Теперь на счету россиянина 802 гола, отставание от лидирующего Уэйна Гретцки составляет 92 шайбы.

Пресс-служба «Детройт Рэд Уингз», где провёл свою карьеру легендарный нападающий Горди Хоу, поздравила Овечкина с этим достижением, сделав фото-коллаж с изображением обоих нападающих.

Фото: скриншот поста официального аккаунта «Детройта» в соцсети

Так же в прошедшем матче на счету Овечкина результативная передача.