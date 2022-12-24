Бывший генеральный менеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов сравнил историческое достижение Овечкина в НХЛ с полётом Юрия Гагарина в космос. Россиянин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу в списке снайперов лиги за всю историю. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы.
«Поздравил Сашку с этим достижением. Для нашей страны и для всего мирового хоккея это знаковый день, его можно сравнить с полётом Юрия Гагарина. Покорить такой рекорд Горди Хоу, легенды в квадрате мирового и канадского хоккея… В возрасте Сашки ещё все рекорды и вершины впереди. Я рад, что он прославляет российский и динамовский хоккей. Правильно Овечкина называют послом спорта России в Америке. Теперь осталась самая главная вершина, я ему об этом написал в поздравительной смс. Путь на Эверест открыт, нужно терпеть, идти и добиться восхождения. Более чем уверен, что Сашка это сделает», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 24 декабря 2022
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