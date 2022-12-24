Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сафронов сравнил историческое достижение Овечкина в НХЛ с полётом Юрия Гагарина

Сафронов сравнил историческое достижение Овечкина в НХЛ с полётом Юрия Гагарина
Комментарии

Бывший генеральный менеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов сравнил историческое достижение Овечкина в НХЛ с полётом Юрия Гагарина в космос. Россиянин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу в списке снайперов лиги за всю историю. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы.

«Поздравил Сашку с этим достижением. Для нашей страны и для всего мирового хоккея это знаковый день, его можно сравнить с полётом Юрия Гагарина. Покорить такой рекорд Горди Хоу, легенды в квадрате мирового и канадского хоккея… В возрасте Сашки ещё все рекорды и вершины впереди. Я рад, что он прославляет российский и динамовский хоккей. Правильно Овечкина называют послом спорта России в Америке. Теперь осталась самая главная вершина, я ему об этом написал в поздравительной смс. Путь на Эверест открыт, нужно терпеть, идти и добиться восхождения. Более чем уверен, что Сашка это сделает», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Это просто чудо». Реакция команд НХЛ на исторический гол Овечкина «Это просто чудо». Реакция команд НХЛ на исторический гол Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022