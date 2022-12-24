Хохлачёв рассказал, как Ковальчук помог «Авангарду» выиграть Кубок Гагарина

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв вспомнил времена игры с форвардом Ильёй Ковальчуком за омский «Авангард». В сезоне-2020/2021 хоккеисты становились обладателями Кубка Гагарина в составе омской команды. После этого сезона Ковальчук был назначен главным менеджером сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

«С его приходом у нас появился ещё один снайпер, хороший игрок, который может забить в решающие моменты, повести за собой. Естественно, было круто иметь в команде человека с таким именем», — рассказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Всего на счету Хохлачёва 411 игр в КХЛ, в которых нападающий набрал 253 очка — забросил 101 шайбу и отдал 152 результативные передачи.