Ничушкин получил повреждение в матче с «Нэшвиллом». Это вторая травма форварда в сезоне

В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.
По ходу матча травму нижней части тела получил российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, сообщает пресс-служба денверского клуба. Россиянин не выходил на лёд в третьем периоде и овертайме встречи. Сегодня Ничушкин провёл на площадке 13 минут и 31 секунду, записал на свой счёт показатель полезности «0» и нанёс два броска по воротам, применив один силовой приём.
Напомним, нападающий уже пропускал месяц из-за травмы голеностопа в текущем сезоне. В восьми матчах в декабре на счету Ничушкина четыре результативные передачи. Всего за сезон форвард провёл 15 матчей и набрал 16 (7+9) очков.
- 24 декабря 2022
-
13:39
-
13:15
-
13:10
-
12:54
-
12:44
-
12:39
-
12:26
-
12:18
-
12:03
-
11:55
-
11:48
-
11:27
-
11:16
-
11:05
-
11:00
-
10:51
-
10:48
-
10:45
-
10:24
-
09:58
-
09:55
-
09:49
-
09:39
-
09:28
-
09:03
-
08:53
-
08:44
-
08:29
-
08:18
-
07:56
-
07:44
-
07:41
-
07:25
-
07:20
-
07:13