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Ничушкин получил повреждение в матче с «Нэшвиллом». Это вторая травма форварда в сезоне

Ничушкин получил повреждение в матче с «Нэшвиллом». Это вторая травма форварда в сезоне
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В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.

По ходу матча травму нижней части тела получил российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, сообщает пресс-служба денверского клуба. Россиянин не выходил на лёд в третьем периоде и овертайме встречи. Сегодня Ничушкин провёл на площадке 13 минут и 31 секунду, записал на свой счёт показатель полезности «0» и нанёс два броска по воротам, применив один силовой приём.

Напомним, нападающий уже пропускал месяц из-за травмы голеностопа в текущем сезоне. В восьми матчах в декабре на счету Ничушкина четыре результативные передачи. Всего за сезон форвард провёл 15 матчей и набрал 16 (7+9) очков.

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