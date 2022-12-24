Александр Мостовой: Овечкин — это Роналду от мира хоккея

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сравнил нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с суперзвездой мирового футбола Криштиану Роналду. Также экс-футболист сравнил звезду НХЛ Коннора Макдэвида с Лионелем Месси. Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу по голам за всю историю НХЛ. Сейчас на счету россиянина 802 гола в североамериканской лиге.

«И Месси, и Овечкин — герои. Не хотел бы кого-то ставить выше. Овечкин — Месси от мира хоккея? Роналду, потому что снайпер и мощный. Месси — это Макдэвид. Овечкин в 37 лет бьёт рекорды — он великий хоккеист. Исходя из его статистики, он должен бить рекорд Гретцки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отставание Овечкина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.