Сын Горди Хоу: Овечкин — один из немногих хоккеистов, которые вызывают у меня вау-фактор

Марк Хоу, сын легендарного нападающего Горди Хоу, обратился к нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину, который превзошёл достижение его отца по голам в НХЛ. Речь Марка показали на медиакубе во время матча «Вашингтона» с «Виннипегом» сразу, как только Овечкин забросил 802-ю шайбу в НХЛ.

«Я здесь от имени Горди Хоу, хоккеиста, чьё достижение ты только что превзошёл, и от имени матери Коллин и всей семьи Хоу, мы просто хотим поздравить тебя с этим фантастическим достижением. У меня была возможность наблюдать за тем, как ты играешь, во многих матчах в качестве скаута, и на тебя было приятно смотреть.



Ты один из очень немногих хоккеистов, которые вызывают у меня вау-фактор. Ты объединяешь фанатов. Ты сделал то, чем гордились бы мои мать и отец, и я знаю, что, если бы они были с нами, они находились бы сегодня на этом хоккейном матче. Они были бы первыми, кто поздравил тебя. Итак, от имени семьи Хоу мы хотим поздравить тебя с отлично выполненной работой, и теперь пришло время поставить новые цели, чтобы добраться до № 99. Поздравляем», — сказал Хоу.

Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.