Гатиятулин ответил на вопрос, получит ли шанс голкипер Устименко, ещё не игравший в КХЛ

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после поражения от московского «Динамо» (3:4 ОТ) рассказал, что в ближайших матчах возможен дебют за клуб молодого голкипера «Челмета» Кирилла Устименко.

«Следим за игроками системы. Есть ребята на карандаше. Рыков сыграл уверенно. Нужно время, чтобы привыкнуть к игре в КХЛ. Молодец, хорошо сыграл. Дальше будем смотреть по состоянию.

Получит ли шанс Устименко? Видим его прогресс. С тренерским штабом обсудим этот момент. Думаю, в ближайших матчах он дебютирует за команду.

Пулккинен не так заметен в равных составах, как должен быть для игрока его уровня? Знаем его сильные стороны. Наши требования он выполняет. Мы с ним определённую работу проводим, он знает, что от него требуется.

За счёт чего планируем справляться с трудным календарём и выходить в плей-офф? Мы идём шаг за шагом. Впереди матч в Магнитогорске. Сейчас мысли все о нём. Важно восстановиться», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.