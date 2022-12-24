Сошников рассказал, почему решил вернуться в Россию из НХЛ

Нападающий «Трактора» Никита Сошников прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4 ОТ) и рассказал про своё возвращение в Россию из НХЛ.
«В первом периоде надо было вкатиться, плюс адаптация: 20 часов провёл в машине, 20 часов — в самолёте. Спал перед игрой несколько часов, в плане физики тяжеловато, но по ощущениям нормально. Да, у нас сейчас ситуация не из лёгких, главное — попасть в плей-офф. Должна быть коммуникация и в обороне, и в атаке: все должны быть на одной волне, чтобы играть в один хоккей.
Нельзя постоянно находиться в каком-то душевном стрессе, не играя, возить семью в два города и ездить на машине по 120 км. Я знал, что меня должны были поднять из фарм-клуба, но получил повреждение, пропустил три недели, поэтому выбыл. Здесь уже подходил дедлайн, надо было определяться, хочу я оставаться или нет.
Я поговорил с генменеджером «Айлендерс», услышал от него, что никаких особых гарантий нет. Но это нормальное явление: никто никому таких гарантий не даёт. Поэтому я взвесил, подумал, что, наверное, стоит вернуться. Но если бы был помоложе, наверное, пободался бы», — цитирует Сошникова ТАСС.
В матче с бело-голубыми Сошников забросил одну шайбу.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний форвард сыграл три матча, в которых не отметился результативными действиями.
- 24 декабря 2022
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