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Дубль Яшкина помог СКА одержать волевую победу над «Спартаком»

Дубль Яшкина помог СКА одержать волевую победу над «Спартаком»
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В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду «Спартак». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

На 37-й секунде первого периода счёт открыл хоккеист гостей Шейн Принс с передач Матвея Заседы и Александра Хохлачёва. На 13-й минуте периода восстановил равенство в счёте Дмитрий Яшкин с передач Никиты Гусева и Александра Никишина.

На шестой минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Шейн Принс с передач Александра Хохлачёва и Данилы Квартальнова. На 11-й минуте второго периода счёт 2:2 сделал Марат Хайруллин с передачи Александра Никишина.

На восьмой минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Марат Хайруллин с передач Дамира Жафярова и Никиты Гусева. На последней минуте периода окончательный счёт установил Дмитрий Яшкин, оформивший дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2022, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Спартак
Москва
0:1 Принс (Заседа, Хохлачёв) – 00:37 (5x4)   1:1 Яшкин (Гусев, Никишин) – 12:51 (5x4)   1:2 Принс (Хохлачёв, Квартальнов) – 25:14 (5x5)   2:2 Хайруллин (Никишин) – 30:01 (4x5)   3:2 Хайруллин (Жафяров, Гусев) – 47:18 (5x4)   4:2 Яшкин (Комаров) – 59:09 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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