Дубль Яшкина помог СКА одержать волевую победу над «Спартаком»

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду «Спартак». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

На 37-й секунде первого периода счёт открыл хоккеист гостей Шейн Принс с передач Матвея Заседы и Александра Хохлачёва. На 13-й минуте периода восстановил равенство в счёте Дмитрий Яшкин с передач Никиты Гусева и Александра Никишина.

На шестой минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Шейн Принс с передач Александра Хохлачёва и Данилы Квартальнова. На 11-й минуте второго периода счёт 2:2 сделал Марат Хайруллин с передачи Александра Никишина.

На восьмой минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Марат Хайруллин с передач Дамира Жафярова и Никиты Гусева. На последней минуте периода окончательный счёт установил Дмитрий Яшкин, оформивший дубль.

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