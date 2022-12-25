«Вегас» и «Флорида» вернули российских нападающих Дорофеева и Денисенко в АХЛ

«Вегас Голден Найтс» отправил российского нападающего Павла Дорофеева в фарм-клуб «Хендерсон» в АХЛ, сообщает пресс-служба «золотых рыцарей».
24 декабря 22-летний россиянин принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:4 Б) и не отметился результативными действиями, проведя на площадке 11 минут и 14 секунд.
«Флорида», в свою очередь, отправила российского форварда Григория Денисенко в фарм-клуб «Шарлотт» в АХЛ. Денисенко принял участие в шести последних матчах «Пантерз», заработав одно очко за результативную передачу.
Дорофеев провёл за «Вегас» три матча за два сезона, в которых он не набрал ни одного очка. В АХЛ на счету россиянина в текущем сезоне шесть шайб и шесть голевых передач в 21 матче за «Хендерсон».
На счету 22-летнего Денисенко 11 (3+8) очков в 24 играх за «Шарлотт» в этом сезоне.
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