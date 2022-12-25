Гендиректор «Югры»: шутим, что Тертышному пора возвращаться к нам на перезагрузку

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко рассказал о воспитанниках клуба и о возможном возвращении ханты-мансийского клуба в КХЛ.
«Следим, но с определённой ностальгией. Тяжело терять своих воспитанников, хочется, чтобы они всегда радовали Ханты-Мансийск, всю Югру. Тем не менее нас радует, что, например, форварды Марченко и Морозов доросли до НХЛ. Гусев, которому у нас удалось перезапустить карьеру, принёс России золото Олимпиады-2018, стал лидером КХЛ. Наш воспитанник защитник Телегин завоевал серебро Пекина-2022. А форварды Тертышный и Пилипенко сделали хорошие карьеры в КХЛ. Кстати, к вопросу о Тертышном. Удивляемся, что в этом сезоне в «Тракторе» у такого мастера спад. И шутим о том, что ему пора возвращаться на перезагрузку к нам в «Югру».
Возможное возвращение в КХЛ? Мы благодарны КХЛ, что там замечают наши успехи и проявляют интерес. Могу сказать, что на данном этапе возвращение в КХЛ для нас, к сожалению, неактуально, поскольку это вопрос финансовых возможностей и дополнительных, внебюджетных средств. В своё время «Югра» заходила в КХЛ, скажем так, на минималках. И убедилась, что в такой лиге это совсем не идеальный вариант, который завершается проблемами — и финансовыми, и хоккейными. Сегодня не видим смысла повторять тот опыт, ведь возвращаться в КХЛ имеет смысл солидно, с мощным фундаментом в плане финансов. Но посмотрим, что будет завтра», — цитирует Филипенко Russia-Hockey.ru.
Тертышный в текущем сезоне провёл за «Трактор» 41 матч и набрал 15 очков, забросив всего одну шайбу. В прошлом сезоне в составе челябинского клуба 24-летний нападающий забил 22 гола и отдал 13 результативных передач за 49 матчей регулярного чемпионата КХЛ. В ВХЛ по итогам сезона-2020/2021 Тертышный стал лучшим снайпером регулярного чемпионата с 30 шайбами и обладателем Кубка Петрова.
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