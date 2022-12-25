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Бекстрём: для «Вашингтона» оказалось довольно круто, что Овечкин назвал моё имя на драфте

Бекстрём: для «Вашингтона» оказалось довольно круто, что Овечкин назвал моё имя на драфте
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Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём вспомнил, как оказался в одной команде с капитаном «столичных» Александром Овечкиным и стал партнёром россиянина по звену.

«Впервые я встретил Алекса на драфте НХЛ 2006 года в Ванкувере после того, как «Кэпиталз» выбрали меня под четвёртым номером. Для организации было довольно круто, что он назвал моё имя. Ови тогда плохо говорил по-английски, но и я тоже. Так что это было здорово. Это помогло нам создать связь. Я увидел Алекса в аэропорту на следующий день, он шёл с «Колдер Трофи», присуждённым новичку года в НХЛ, — он выиграл его в те же выходные. Всё в те дни было довольно особенным.

После этого я ещё один сезон отыграл в Швеции, чтобы добиться большего прогресса, а потом переехал в Вашингтон. Ови и вся наша команда здорово помогли мне приспособиться. Понятное дело, он знал о городе немного больше, чем я. Я не играл с ним на старте своего первого сезона. Я выступал с другими парнями. Меня поставили на фланг. Когда Брюс Будро стал тренером в том сезоне, именно тогда мы стали играть в одном звене. С тех времён мы просто продолжали налаживать «химию», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

35-летний швед всю карьеру в НХЛ провёл вместе с Овечкиным, в большинстве смен Бекстрём выходил с россиянином в одном звене. Всего в НХЛ на счету шведского форварда 1058 матчей в регулярных чемпионатах, в которых Бекстрём набрал 1011 (264+747) очков.

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