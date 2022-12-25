Сергей Коньков: «Автомобилист» восстановит свой потенциал

Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал о последних играх «Автомобилиста». Напомним, клуб из Екатеринбурга потерпел три поражения подряд.

«Думаю, «Автомобилист» привык действовать агрессивно. Сейчас у него нет привычного большого количества заброшенных шайб. Хотя последняя игра с «Барысом» показала, что уральцы могут забивать – у них на счету оказалось четыре гола. После паузы команды часто теряют игровой ритм. Надо посмотреть, какие нагрузки были предложены в этот перерыв. Может быть, «Автомобилист» закладывал промежуточную базу на зимнее время? Полагаю, что на нём сказалось отсутствие игровой практики. Надо отдать должное соперникам. «Адмирал» и «Сибирь» очень надёжно играют в обороне. Не так просто взломать их защиту. Это проявляется во всех матчах чемпионата. Каждый матч с такими командами нужно играть очень дисциплинированно. «Автомобилист» – коллектив мастеровитый, поэтому я не вижу причин бить тревогу.



Думаю, он восстановит свой потенциал. Тренеры подкорректируют игру в защите, разберут большинство и свои сильные стороны, на которых они раньше строили игру. И тогда проблем не будет, всё вернётся на круги своя. «Автомобилист» прошёл половину регулярного чемпионата очень ровно, в лидерах, и это не случайно. Это плоды работы тренерского штаба и команды», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

«Автомобилист» после 42 матчей набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.