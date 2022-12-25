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Защитник «Ак Барса» Войнов пропустит матч с «Сочи»

Защитник «Ак Барса» Войнов пропустит матч с «Сочи»
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«Ак Барс» опубликовал состав на матч с «Сочи», который состоится 25 декабря в 17:00 мск.

В воротах казанской команды с первых минут сыграет Тимур Билялов. Пропускает встречу самый результативный защитник команды Вячеслав Войнов. Вместо него в состав вернулся Дмитрий Юдин.

Полностью состав «Ак Барса» выглядит следующим образом:

Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов)

Кагарлицкий – Шипачёв – Петров, Хафизуллин – Журавлёв;
Галиев – Семёнов – Панюков, Юдин – Хенкель;
Радулов – Сафонов – Воронков, Лямкин – Адамчук;
Дыняк – Кателевский – Лукоянов — Галимов, Никита Евсеев.

«Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 47 очков. «Сочи», у которого в активе 17 очков, занимает последнее место в таблице Запада.

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