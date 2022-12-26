Форвард «Сан-Хосе» Лабанк поделился семейной рождественской фотографией
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Кевин Лабанк опубликовал пост в социальных сетях, в котором поздравил болельщиков с Рождеством.
Хоккеист выложил домашнюю фотографию с супругой и питомцем возле рождественской ёлки.
«Весёлого Рождества от нашей семьи вашей», — написал нападающий, добавив эмодзи в виде ёлки.
Фото: Личный архив Кевина Лабанка
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Лабанка 19 (8+11) очков в 34 сыгранных матчах в составе «акул». Он выступает за «Шаркс» с 2016 года. Калифорнийский клуб выбрал форварда на драфте НХЛ – 2014 под общим 171-м номером.
Лабанк является бронзовым призёром чемпионата мира – 2021 в составе сборной США.
«Сан-Хосе» имеет 28 очков и занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.
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