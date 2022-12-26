«Он крепок, как гвоздь». Уилсон — о Карлсоне

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон поддержал своего одноклубника, защитника «Кэпиталз» Джона Карлсона, после травмы, полученной им в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1).

Напомним, в том матче в одном из эпизодов шайба попала Карлсону в голову. После этого инцидента защитник был доставлен в больницу. Позже игрок был выписан, но продолжает находиться под наблюдением медицинского персонала «Кэпс».

«Наш парень идёт на поправку. Мы занимаемся сумасшедшим спортом, но Джонни крепок, как гвоздь», — прокомментировал Уилсон в социальных сетях информацию о выписке защитника.

При этом сроки возвращения Карлсона на лёд пока не называются.

Карлсон в текущем регулярном сезоне НХЛ сыграл 30 матчей за клуб, в которых набрал 21 (8+13) очко.